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В ночь на субботу на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле сбили пешехода, который потом скончался в больнице (фото)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В ночь на субботу на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле сбили пешехода, который потом скончался в больнице (фото)

28 ноября 2011, 15:48Происшествия
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