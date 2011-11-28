В ночь на субботу на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле сбили пешехода, который потом скончался в больнице (фото)
28 ноября 2011, 15:48Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В 01.20 26 ноября в субботу неизвестный водитель, следуя по улице Фрунзе в сторону «Урала», сбил пешехода 1974 года рождения. Водитель с места ДТП скрылся.
Мужчина получил черепно-мозговую травму, ушиб мозга, ушибленную рану головы. Сразу после получения травм он потерял сознание. После госпитализации в травмотделение ЦГБ №3 врачи оценили его состояние как кома первой степени. Через несколько часов после происшествия мужчина скончался, не приходя в сознание.
Розыскные мероприятия показали, что сбил человека автомобиль «Лада-Приора» черного цвета. Сейчас продолжается работа по установлению автомашины и личности водителя. Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила просит очевидцев происшествия оказать помощь и позвонить по телефонам: 97-65-86, 97-65-84, 97-65-62, 25-00-44.
Фото предоставлено Отделением пропаганды ОГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское»
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей