В ночь на субботу на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле сбили пешехода, который потом скончался в больнице (фото)

Мужчина получил черепно-мозговую травму, ушиб мозга, ушибленную рану головы. Сразу после получения травм он потерял сознание. После госпитализации в травмотделение ЦГБ №3 врачи оценили его состояние как кома первой степени. Через несколько часов после происшествия мужчина скончался, не приходя в сознание.