СКР хочет добиться экстрадиции из Белоруссии матери убитого в Екатеринбурге мальчика

Для этого следствие сейчас пытается разобраться в обстоятельствах гибели ребёнка и определить степень виновности скрывшейся в Белоруссии женщины. После чего соответствующий пакет документов, завизированный прокуратурой Свердловской области, направят в управление международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры РФ. Там запрос на экстрадицию будет сформирован окончательно.