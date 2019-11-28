СКР хочет добиться экстрадиции из Белоруссии матери убитого в Екатеринбурге мальчика
Сегодня, 18:28ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi
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Следственное управление СКР по Свердловской области подготавливает необходимые документы на экстрадицию из Белоруссии женщины, сына которой нашли убитым в одном из районов Екатеринбурга, сообщает Znak со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.
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Для этого следствие сейчас пытается разобраться в обстоятельствах гибели ребёнка и определить степень виновности скрывшейся в Белоруссии женщины. После чего соответствующий пакет документов, завизированный прокуратурой Свердловской области, направят в управление международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры РФ. Там запрос на экстрадицию будет сформирован окончательно.
Напомним, закопанное в землю тело 9-летнего мальчика было найдено утром 28 ноября в Чкаловском районе Екатеринбурга. По предварительной версии, ребенка избивали плетками, а после засунули в рот кляп.
Били плетками. В Екатеринбурге найден труп 9-летнего мальчика
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