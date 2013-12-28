В Нижнем Тагиле ночью горел минирынок у вокзала (ВИДЕО)
28 декабря 2013, 09:40Происшествия
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Вчера ночью в Нижнем Тагиле произошел пожар. Инцидент случился на рынке, который находится рядом с вокзалом.
Об этом редакции TagilCity.ru сообщил пользователь Сергей. Кроме того, он предоставил видеозапись произошедшего.
Подробностей несчастья пока нет даже в сводках оперативной информации от МЧС Свердловской области. Возможно, это был поджог. Все помнят, как на Вагонке в середине 2013 года, летом, горел минирынок «Кедр». Тогда одной из версий был именно поджог. Сейчас тот рынок полностью восстановлен и облагорожен.
Подробности будут известны позже.
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