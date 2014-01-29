Жителям Фрунзе не дают спокойно зимовать: у дома №54 в Нижнем Тагиле вновь сбили ограничитель высоты (ФОТО, ВИДЕО)

Дело в том, что в торговый центр, находящийся рядом, регулярно приезжают большегрузы. Зимой они не выключают двигатель, чтобы была включена печь, а летом – кондиционер. Выхлопные газы поступают жителям дома прямо в окна, чем жильцы, надо сказать, недовольны. Чтобы как-то решить эту проблему тагильчане затеяли взаимодействие с Администрацией города, в частности с администрацией Ленинского района.

После частых и продолжительных встреч жители добились установки ограничителя высоты, на чем настоял сам Сергей Носов. К несчастью, известно уже о двух случаях, когда этот ограничитель ломали. И вчера жители стали свидетелями еще одного инцидента. Вот что они написали в редакцию TagilCity.ru:

У нас опять сбили ограничитель высоты, на этот раз очень нагло и бессовестно. На полной скорости грузовик Hundai, в 14:18 протаранил наше ограждение, сломав его пополам. Ехал он как всегда в «Монетку» на разгрузку. Сделав свое «грязное» дело, остановился, вышел, осмотрел машину, отодвинул сломанные палки, позвал охранников из Торгового Центра, и спокойно поехал дальше. После чего разгрузился и уехал без всякого угрызения совести.

Журналист TagilCity.ru обратился в администрацию Ленинского района, где заместитель главы – Копысов Егор Владимирович сказал следующее:

В планах, конечно, восстановить конструкцию, когда на улице потеплеет. Информация у нас по этому делу уже есть. Вчера разговаривали с директором «Сигнал-3». Возможно, будем инициировать исковое заявление по возмещению материального ущерба. В длительных планах: разработка проекта, только сегодня проводили рабочую встречу по этому поводу. Мастерская генерального плана заказ уже получили, сейчас им занимаются. Так что к концу февраля появится утвержденный проект, а затем будет решаться вопрос о финансировании.

Фотографии и видео предоставлены жильцами дома №54 по улице Фрунзе