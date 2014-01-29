Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Жителям Фрунзе не дают спокойно зимовать: у дома №54 в Нижнем Тагиле вновь сбили ограничитель высоты (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Жителям Фрунзе не дают спокойно зимовать: у дома №54 в Нижнем Тагиле вновь сбили ограничитель высоты (ФОТО, ВИДЕО)

29 января 2014, 15:00Происшествия
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»