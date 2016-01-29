Дети на Камчатке погибли, пытаясь вытащить друга из ямы с кипятком

Трое школьников на Камчатке погибли, когда один из них провалился в яму, накрытую легким настилом, а двое других пытались его вытащить и тоже упали туда, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в крае Виктор Тюменцев.

В четверг трое детей в возрасте 8 лет провалились в люк с горячей водой возле теплотрассы. Позднее в СУСК уточнили, что школьники упали не в люк, а в канаву с горячей водой, которая образовалась возле места, где трубы уходят под землю. По факту трагедии следователи возбудили уголовное дело. В Петропавловске-Камчатском в пятницу объявили траур по погибшим. Прокуратура начала проверку школы и организации ЖКХ.

Вина взрослых в том, что погибли дети, определённо есть. Конечно, это несчастный случай, но он произошел по недосмотру, из-за разгильдяйства тех, кто вел работы на теплотрассе. Яма глубиной более 2 метров была закрыта легкими ненадежными сходнями, и когда дети проходили мимо, один из них провалился, а еще двое мальчиков пытались его вытащить. В считанные минуты они тоже оказались в воде сказал омбудсмен.

По его словам, прокуратура и уполномоченный по правам ребенка проверяют школу, где учились погибшие дети, устанавливают, есть ли ответственность в инциденте образовательного учреждения.