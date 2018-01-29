24-летний отец из Якутии выбросил 10-месячного сына со второго этажа

Сейчас 24-летний молодой отец стал фигурантом уголовного дела по факту покушения на убийство малолетнего. Подозреваемого задержали, передают в Следственном комитете РФ по региону.

Следователи установили, что в ночь на 28 января малыш громко плакал, что помешало спать его отцу, находящемуся в нетрезвом состоянии. Тогда мужчина взял ребенка и скинул со второго этажа на лестничную клетку.

Следователи предполагают, что отец намеревался убить сына, однако ему не позволила это сделать мать ребенка. Женщина передала малыша медикам, которые прибыли на вызов.

У пострадавшего ребенка зафиксирована закрытая травма головы и ушибы мозга, а также иные серьезные повреждения. Состояние травмированного малыша крайне тяжёлое. Он находится в реанимации Сунтарской ЦРБ, мальчик не транспортабелен, передает «РИА Новости».