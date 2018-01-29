Грабители в Екатеринбурге связали продавца и вынесли ноутбуки (ВИДЕО)
29 января, 14:05Происшествия
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Трое мужчин ограбили магазин ноутбуков на Восточной и забрали товар на 1,2 млн рублей. Сотрудника, работающего в тот день, они избили и связали скотчем. Кроме ноутбуков был украден рабочий компьютер и вся наличность из кассы.
Сюжеты: Нижний Тагил
По информации от потерпевшего, первый мужчина сначала обратился с просьбой помочь ему выбрать ноутбук, a затем попытался избить консультанта. В это время в магазин вошел второй мужчина, вдвоем они связали пострадавшего, и после начали снимать с витрин ноутбуки. В это время третий подельник дежурил на крыльце.
Забрав товар, грабители сбежали. После этого продавец магазина смог освободиться от связывающего его скотча и набрал номер полиции. Лица нападавших зафиксировали камеры видеонаблюдения магазина. По факту ограбления ведется расследование, как сообщает портал Е1.ru.
Видео Е1.ru
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