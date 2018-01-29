Грабители в Екатеринбурге связали продавца и вынесли ноутбуки (ВИДЕО)

По информации от потерпевшего, первый мужчина сначала обратился с просьбой помочь ему выбрать ноутбук, a затем попытался избить консультанта. В это время в магазин вошел второй мужчина, вдвоем они связали пострадавшего, и после начали снимать с витрин ноутбуки. В это время третий подельник дежурил на крыльце.