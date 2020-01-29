В деревне под Нижним Тагилом при пожаре погиб местный житель
Сегодня, 18:40ПроисшествияФото: МЧС по Свердловской области
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29 января в деревне Луговая под Нижним Тагилом в горящем доме погиб мужчина, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на отдел надзорной деятельности.
Сюжеты: Нижний Тагил
Пожар в частном жилом доме на улице Первомайской произошел около 9 утра. В тушении огня принимали участие четыре пожарных расчета и местная противопожарная дружина.
При разборе сгоревших конструкций спасатели обнаружили тело мужчины. По предварительной версии причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета.
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