«Могла убить»: в Екатеринбурге упавшая с девятиэтажки глыба льда уничтожила иномарку

В Екатеринбурге на иномарку упала ледяная глыба. Эксперты отмечают, что автомобиль не подлежит восстановлению.

Происшествие случилось 28 января на улице Гурзуфская, 28, пишет E1. Я часто паркую автомобиль у дома. Около 16.00 мне звонит жена и говорит, что машина разбита, рассказывает владелец автомобиля Евгений. По словам автолюбителя, он сразу уехал с работы и направился к месту происшествия. Приехавшие стражи порядка зафиксировали повреждения. Автомобиль был эвакуирован в гаражное помещения для независимой экспертной оценки. Гражданин написал заявление в управляющую компанию, чтобы прислали представителя для присутствия на экспертизе. Предварительно специалисты сообщили, что автомобиль восстановлению не подлежит, а сумма ущерба превысит 150 тысяч рублей. Объявлений о сходе снега не было. Повезло, что глыба не на прохожих упала, а то могла убить, говорит Евгений. В УК изданию пояснили, что из-за конструктивных особенностей здания сход снега с крыши невозможен. Человек от компании осмотрел место происшествия и сделал вывод, что снег упал с козырька балкона на девятом этаже. Ежегодно говорим, чтобы не парковались близко к зданию. Автомобиль стоял не далее пяти метров, рассказали в управляющей компании. Сотрудники УК уточнили, что приняли заявление гражданина и дадут на него ответ.

