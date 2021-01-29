«Могла убить»: в Екатеринбурге упавшая с девятиэтажки глыба льда уничтожила иномарку

По словам автолюбителя, он сразу уехал с работы и направился к месту происшествия. Приехавшие стражи порядка зафиксировали повреждения. Автомобиль был эвакуирован в гаражное помещения для независимой экспертной оценки. Гражданин написал заявление в управляющую компанию, чтобы прислали представителя для присутствия на экспертизе. Предварительно специалисты сообщили, что автомобиль восстановлению не подлежит, а сумма ущерба превысит 150 тысяч рублей.