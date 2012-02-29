Вынесен приговор по делу о травмировании школьника на экстремальном аттракционе

Суд установил, что 14 октября 2010 года Илья Устюгов и Андрей Кузьминых,выступая в качестве инструкторов, совместно с ООО «Студия экстремальныхпрограмм и путешествий «Мир приключений» проводили День здоровья дляучащихся 6 «Б» класса средней школы № 30 г. Нижнего Тагила. На горе«Медведь камень» был организован спуск по тросу с горы по «наклоннымперилам».

Кузьминых, принимавший детей на нижней площадке горы, должен былизвещать Устюгова, работавшего на верхней площадке, о своей готовностипринять спускающегося по тросу ребенка звуковым сигналом свистка.

Желая призвать к тишине находившихся на нижней площадке расшумевшихсядетей, А.Кузьминых свистнул в свисток, не заняв место для приемаочередного спускающегося ребенка. Устюгов, услышав звуковой сигнал,отправил вниз по веревке 12-летнего мальчика. В результате при спускеребенок ударился о дерево и получил тяжелую сочетанную травму.

В ходе расследования уголовного дела Андрей Кузьминых оказалматериальную поддержку семье пострадавшего мальчика. После этогоуголовное преследование в отношении него было прекращено за примирениемсторон.

В свою очередь, Илья Устюгов своей вины не признал, никакой помощипострадавшему не оказал. Суд признал его виновным в инкриминируемомдеянии и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года,в течение которых Устюгов не вправе свободно покидать пределы города иизменять место работы, должен соблюдать иные ограничения. Также судудовлетворил исковые требования потерпевших на сумму 200 тысяч рублей.