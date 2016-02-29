Из-за жалобы на неисправность медоборудования, работник краснотурьинской больницы избил 92-летнего ветерана войны

В конце января 92-летний ветеран Великой Отечественной войны был госпитализирован в больницу в Краснотурьинске – у пожилого человека был инсульт. Через несколько дней в медучреждении начался карантин, поэтому врачи запретили родственникам навещать ветерана.

На выписку мужчина пришел с огромным синяком под глазом. Как получил такую травму, ветеран отказался объяснять даже своей дочери. Только приехав домой, рассказал: во время лечения его избил медбрат. Работнику больницы якобы не понравилось то, что ветеран жалуется на неисправность медицинского оборудования. Тогда он дважды ударил пациента в лицо кулаком.

После таких «процедур», ветерану сделали магнитно-резонансную томографию, но извиняться за содеянное не стали.

И Свердловский минздрав, и руководство больницы отрицают факт избиения. По заявлению пресс-секретаря Константина Шестакова, ветеран действительно проходил лечение в этом учреждении. Однако никаких жалоб на персонал от пациента не поступало.

Сам ветеран считает, что сложившаяся ситуация будет его позорить. Поэтому он не стал афишировать случившееся. Даже обращения уполномоченному по правам человека и главврачу больницы написали родственники пострадавшего.

Сейчас прокуратура проводит проверку: выясняются подробности инцидента, опрашиваются ветеран войны, родственники. Персоналу больницы и его руководству будет дана оценка соблюдения норм врачебной этики. Также, в ближайшее время полиция проведет доследственную проверку на наличие признаков уголовно – наказуемого деяния.