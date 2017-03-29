Тагильчанка стала жертвой телефонных мошенников: с её банковского счета сняли всю пенсию
Жительница дома по улице Ломоносова пострадала от действий мошенников, лишившись своей пенсии в полном размере.
Ей на телефон пришло уведомление о блокировке ее банковской карты. В нем был указан номер телефона, по которому пенсионерка перезвонила.
Ответивший представился представителем банка и попросил назвать реквизиты карты. После этого с карты потерпевшей были списаны все денежные средства – ее пенсия за прошлый месяц.
Всего за три месяца 2017 года в полицию Ленинского района поступило 15 заявлений о подобных преступлениях. По всем ним возбуждены уголовные дела, начато расследование, сообщает ГУ МВД Свердловской области.
Сотрудники МВД Нижнего Тагила в очередной раз просят граждан быть бдительными в операциях с пластиковой картой – не сообщать никому свои номер счета, пароли, а также не переводить свои деньги на счета незнакомых людей.
Полицейские советуют для выяснения спорных ситуаций с банком использовать для связи тот номер телефона банка, который указан на карте владельца, или посетить ближайшее отделение банка.
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