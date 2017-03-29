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Тагильчанка стала жертвой телефонных мошенников: с её банковского счета сняли всю пенсию
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчанка стала жертвой телефонных мошенников: с её банковского счета сняли всю пенсию

29 марта 2017, 15:30Происшествия
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