Тагильчанка стала жертвой телефонных мошенников: с её банковского счета сняли всю пенсию

Ей на телефон пришло уведомление о блокировке ее банковской карты. В нем был указан номер телефона, по которому пенсионерка перезвонила.

Ответивший представился представителем банка и попросил назвать реквизиты карты. После этого с карты потерпевшей были списаны все денежные средства – ее пенсия за прошлый месяц.

Всего за три месяца 2017 года в полицию Ленинского района поступило 15 заявлений о подобных преступлениях. По всем ним возбуждены уголовные дела, начато расследование, сообщает ГУ МВД Свердловской области.

Сотрудники МВД Нижнего Тагила в очередной раз просят граждан быть бдительными в операциях с пластиковой картой – не сообщать никому свои номер счета, пароли, а также не переводить свои деньги на счета незнакомых людей.

Полицейские советуют для выяснения спорных ситуаций с банком использовать для связи тот номер телефона банка, который указан на карте владельца, или посетить ближайшее отделение банка.