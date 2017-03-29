Виновник ДТП на ул. Фрунзе задержан: машина оказалась угнана жителем пригорода Нижнего Тагила

Напомним, вчера в кадр городских камер Нижнего Тагила попало ДТП на перекрёстке улиц Фрунзе и Черных . Водитель автомобиля ВАЗ не предоставил преимущества при движении, что стало причиной аварии. С места аварии водитель скрылся.

Однако уйти от ответственности водителю не удалось. В тот же день он был задержан полицией.

Житель посёлка Горноуральский 1995 г.р. завладел транспортным средством своей знакомой – автомобилем ВАЗ 2111-24. На этом транспортом средстве мужчина попал в ДТП на ул. Фрунзе, место которого покинул. После столкновения молодой человек обратился в один из автосервисов на Черноисточинском шоссе. Несколько позже он был задержан. В настоящее время по факту угона возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.