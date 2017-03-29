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Виновник ДТП на ул. Фрунзе задержан: машина оказалась угнана жителем пригорода Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Виновник ДТП на ул. Фрунзе задержан: машина оказалась угнана жителем пригорода Нижнего Тагила

29 марта 2017, 11:55ПроисшествияПавел Щербина
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