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В Нижнетагильском Доме художника вандалы устроили жуткий погром
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнетагильском Доме художника вандалы устроили жуткий погром

30 апреля 2012, 00:48Происшествия
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