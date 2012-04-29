В Нижнетагильском Доме художника вандалы устроили жуткий погром

26 апреля нам позвонил директор Дома художника ИванАнцыгин, сказав, что в помещении произошёл погром. Стены нашего зала исписаны до потолка, избаллончика покрашен раритетный киноэкран. Так же приведёны в негодность листыметалло-пластика, которые хранились в этом помещении - один лист малолетние«художнички» расписали акрилом и сломали, второй сильно погнули, т.к. прибилиего к стене и упражнялись на нём в прыжках на скейте. Кроме того использовали вкачестве разбавителя не принадлежащий им раствор «серной печени», литр которогостоит около 1000 руб. и купить его можно только в Петербурге. Судя по всему,милые дети устроили в нашем помещении «шизгару» на всю ночь, а утром ушли,оставив дверь открытой. Дом Художника простоял так почти сутки. Придя туда 29 апреля, мы обнаружили, что испорчено не только имущество Домахудожника, но и имущество «Лаборатории событий» - приведены в негодность работыхудожников, оставленные после выставок. Работа Елены Ионовой была полностьюзакрашена чёрной краской. На вопрос - что он сделал с работой, ответил, что«сделал её лучше, и дарит Елене её в таком виде».