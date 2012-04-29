В Нижнетагильском Доме художника вандалы устроили жуткий погром
Последнюю неделю Дом художника не забудет никогда. К сожалению, дело не в именитом визите и не в редкой выставке. Хотя, кто-то может и так назвать изуродованные стены местной цитадели искусства. Грубо обманул и нанес серьезный материальный и моральный ущерб один «из своих». Действовал он в компании столь же культурно продвинутых, наплевав на все нравственные законы.
Важный факт в том, что Дом художника является на сегодняединственной площадкой, где развивает и реализует свои проекты «Лабораториясобытий». Преступник был знакомым арт-группы и попросился на ночь в зал, якобыдля работы над полотном. Однако работа приняла иные масштабы. Вот выдержка изобращения, которое ребята выложили в социальные сети:
26 апреля нам позвонил директор Дома художника ИванАнцыгин, сказав, что в помещении произошёл погром. Стены нашего зала исписаны до потолка, избаллончика покрашен раритетный киноэкран. Так же приведёны в негодность листыметалло-пластика, которые хранились в этом помещении - один лист малолетние«художнички» расписали акрилом и сломали, второй сильно погнули, т.к. прибилиего к стене и упражнялись на нём в прыжках на скейте. Кроме того использовали вкачестве разбавителя не принадлежащий им раствор «серной печени», литр которогостоит около 1000 руб. и купить его можно только в Петербурге. Судя по всему,милые дети устроили в нашем помещении «шизгару» на всю ночь, а утром ушли,оставив дверь открытой. Дом Художника простоял так почти сутки. Придя туда 29 апреля, мы обнаружили, что испорчено не только имущество Домахудожника, но и имущество «Лаборатории событий» - приведены в негодность работыхудожников, оставленные после выставок. Работа Елены Ионовой была полностьюзакрашена чёрной краской. На вопрос - что он сделал с работой, ответил, что«сделал её лучше, и дарит Елене её в таком виде».
Сейчас крайне важно привести все в порядок. Лидеры арт-группыпросят принести в здание Дома художника латексную шпатлевку и вододисперсионнуюкраску (белую), чтобы вернуть стенам прежний вид. Возмещать ущерб должен будетсам «весельчак», благо, до него дозвонились и назначили переговоры. В милициимолодые люди тоже побывали - хотели написать заявление по акту вандализма.Однако сделать это может только директор пострадавшего учреждения, который наданный момент лежит в больнице.
Вчера весь день ребята провели в восстановительныхработах. На просьбу о помощи люди постепенно откликаются. Так, принеслашпатлевку и краску Аня Кваша. Устроившие разбой никак на претензии непрореагировали - с покаянной головой никто не пришел.
Координаты Дома художника и «Лаборатории событий»: Уральская4/1, тел. 89022648861 (Елена).
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