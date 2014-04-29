Разбившийся насмерть в Нижнем Тагиле водитель был пьян и гнал на скорости 140 км/ч

Как стало известно по данным пресс-службы свердловского УГИБДД, водитель Лада-217230 был пьян. Очевидцы рассказывают, мужчина пил около недели и уже находился в состоянии «белой горячки». Незадолго до ДТП он разгромил кафе. Его приехал усмирять сын, но тот уехал из заведения и впоследствии попал в аварию.

Полицейским также удалось поговорить со случайным попутчиком пьяного водителя. По его словам, ехали они на очень большой скорости, даже на поворотах мужчина не отпускал педаль газа. Когда влетели в столб электроопоры, пассажир выбил лобовое стекло и вылез. Чуть позже подъехал сын водителя. Вместе с попутчиком они перевернули Ладу, но мужчину уже было не спасти.