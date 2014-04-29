Вандалы устроили разгром на кладбище Нижнего Тагила (ФОТО)
Сообщение о погроме на кладбища Рудника им. 3 Интернационала поступило вчерашним утром в 10.45 в дежурную часть отдела полиции № 19 Нижнего Тагила.
Смотритель кладбища рассказал, что при обходе территории обнаружил 14 разрушенных мраморных надгробий. Мужчина предположил, что это дело рук каких-то вандалов.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции, начальник отдела подполковник Андрей Бельков и начальник полиции ММУ МВД России «Нижнетагильское» подполковник Рафаил Мингалимов.
Эксперты тщательно осматрели разрушенные надгробия с целью изъятия возможных следов преступления. Раскрытие данного преступления взял под личный контроль начальник Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров. Проверяются лица, склонные к совершению подобных преступлений.
Фотографии предоставлены пресс-службой МВД
Сотрудники полиции просят граждан, кому что-либо известно о совершенном преступлении, позвонить в дежурную часть отдела полиции № 19 по тел. 97-69-32 или в дежурную часть ММУ МВД России «Нижнетагильское» по тел. 02 или по телефону доверия 97-62-21.
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