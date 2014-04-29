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Вандалы устроили разгром на кладбище Нижнего Тагила (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вандалы устроили разгром на кладбище Нижнего Тагила (ФОТО)

29 апреля 2014, 09:30Происшествия
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