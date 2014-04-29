Вандалы устроили разгром на кладбище Нижнего Тагила (ФОТО)

Смотритель кладбища рассказал, что при обходе территории обнаружил 14 разрушенных мраморных надгробий. Мужчина предположил, что это дело рук каких-то вандалов.

Эксперты тщательно осматрели разрушенные надгробия с целью изъятия возможных следов преступления. Раскрытие данного преступления взял под личный контроль начальник Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров. Проверяются лица, склонные к совершению подобных преступлений.

Сотрудники полиции просят граждан, кому что-либо известно о совершенном преступлении, позвонить в дежурную часть отдела полиции № 19 по тел. 97-69-32 или в дежурную часть ММУ МВД России «Нижнетагильское» по тел. 02 или по телефону доверия 97-62-21.