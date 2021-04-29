Учителя задержали подозреваемого в педофилии мужчину в школе Екатеринбурга

Учителя задержали подозреваемого в педофилии мужчину в школе № 117 Екатеринбурга. Однако он оказался не тем, о ком рассказала педагогам ученица.

Инцидент произошел в средней общеобразовательной школе на Уралмаше в Екатеринбурге. Ученица рассказала педагогам о приставаниях со стороны неизвестного мужчины вблизи школы и описала его, после учителя задержали похожего парня и передали полиции, сообщает Е1. Но подозреваемый, как выяснили стражи правопорядка, оказался не тем, кого описывала школьница. Мы хотели защитить ребенка, посмотрели видео по тем местам, где проходила девочка, а молодой человек похож на того по приметам. Когда приехала полиция, провела свою работу, выяснилось, что он не тот, за кого его приняли, прокомментировал изданию директор учебного заведения Владислав Жук. Правоохранительные органы пока не комментируют происшествие. Известно, что дело находится в Следственном комитете. Напомним, в конце декабря в Екатеринбурге по подозрению в педофилии задержан заведующий одного из отделений больницы № 40. После задержания подозреваемый дал признательные показания. В Екатеринбурге по подозрению в педофилии задержан завотделения больницы № 40

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