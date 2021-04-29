Уже неделю 83-летнего рыбака-любителя ищут в Свердловской области

Уже неделю 83-летнего рыбака-любителя ищут в Свердловской области
Уже неделю 83-летнего рыбака-любителя ищут в Свердловской области
Сегодня, 10:53ПроисшествияФото: Яндекс.Карты
Рыбака-любителя, который пропал еще 23 апреля, ищут полицейские, спасатели и волонтеры под Новоуральском в Свердловской области.

Полиция, спасатели и привлеченные к поискам добровольцы поисковых отрядов прочесывают Верх-Нейвинский пруд, куда 23 апреля ушел на рыбалку 82-летний житель Новоуральска Валерий Щекалев.

К настоящему моменту уже обследована обширная территория береговой линии и леса, но пока следов рыбака не обнаружено, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

Сотрудниками территориального отдела полиции продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения данного гражданина, рассказал TagilCity.ru глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Приметы Валерия Павловича Щекалева: нормального телосложения, рост 165 сантиметров, седые волосы, темные глаза. Ушел из дома в камуфляжном костюме, черных сапогах и шапке, с собой у него был рыбацкий ящик.

Фото:Лиза-Алерт

Сообщить информацию о пропавшем жителе Новоуральска можно по телефону ЕДДС 112, на линию 02 или 8 800 700 54 52.

Напомним, вечером 28 апреля 10-летний мальчик пропал в лесу под Екатеринбургом. Его поисками занимались полицейские и волонтеры.

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