Уже неделю 83-летнего рыбака-любителя ищут в Свердловской области

Полиция, спасатели и привлеченные к поискам добровольцы поисковых отрядов прочесывают Верх-Нейвинский пруд, куда 23 апреля ушел на рыбалку 82-летний житель Новоуральска Валерий Щекалев.
К настоящему моменту уже обследована обширная территория береговой линии и леса, но пока следов рыбака не обнаружено, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».
Сотрудниками территориального отдела полиции продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения данного гражданина, рассказал TagilCity.ru глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
Приметы Валерия Павловича Щекалева: нормального телосложения, рост 165 сантиметров, седые волосы, темные глаза. Ушел из дома в камуфляжном костюме, черных сапогах и шапке, с собой у него был рыбацкий ящик.
Сообщить информацию о пропавшем жителе Новоуральска можно по телефону ЕДДС 112, на линию 02 или 8 800 700 54 52.
Напомним, вечером 28 апреля 10-летний мальчик пропал в лесу под Екатеринбургом. Его поисками занимались полицейские и волонтеры.