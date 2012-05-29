На Восточном шоссе в Нижнем Тагиле опрокинулся скутер
29 мая 2012, 17:22Происшествия
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Водитель, к счастью, остался жив, хоть и получил травмы головы: закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, кроме того, многочисленные ссадины.
Происшествие случилось в 14 часов 28 мая, рассказали в отделении пропаганды Нижнетагильского ГИБДД. Мужчина управлял скутером «Рингер», следуя по Восточному шоссе со стороны улицы Юности в сторону Северного шоссе. Опрокинулся скутер у электроопоры 38. Травмы водителя оказались несерьезные: его отпустили домой.
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