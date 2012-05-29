На Восточном шоссе в Нижнем Тагиле опрокинулся скутер

Происшествие случилось в 14 часов 28 мая, рассказали в отделении пропаганды Нижнетагильского ГИБДД. Мужчина управлял скутером «Рингер», следуя по Восточному шоссе со стороны улицы Юности в сторону Северного шоссе. Опрокинулся скутер у электроопоры 38. Травмы водителя оказались несерьезные: его отпустили домой.