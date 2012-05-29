Ссора между тагильчанами закончилась стрельбой

Версия первая - стрелявшего, мужчины 1964 года рождения. По его словам, он спал и никого не трогал в своей квартире дома на Черноисточинском шоссе, когда около трех часов ночи раздался звонок домофона. В трубке незнакомые голоса потребовали выйти и пообщаться. Тагильчанин принял рискованное приглашение.

Около подъезда стояли трое незнакомых мужчин. Они находились в подпитии и почему-то решили, что именно этот гражданин поможет им продолжить банкет. Не желая вступать в полемику с превосходящими силами оппонентов без весомых аргументов, находчивый мужчина предложил наглецам пройти еще немного до круглосуточного магазина «У камня», и там, дескать, он их с деньгами догонит и устроит незнакомцам настоящий праздник. Те вроде как поверили.

На самом деле мужчина, решив, что вымогатели, зная его адрес, не оставят его в покое, вместо денег взял в квартире пистолет «Оса», догнал компанию у магазина и, продемонстрировав травматику, с негодованием отверг необоснованные притязания троицы. Те в ответ разразились оскорбительной бранью, и, не сдержавшись, гражданин нажал на спусковой крючок.

Версия вторая - трех приятелей 1975 и 1977 годов рождения. По их словам, они шли себе в магазин «У камня» и никого не трогали, ну, может, излишне громко разговаривали. Вдруг с балкона одного из домов раздалась брань разгневанного их шумом мужчины. Недовольный гражданин предложил «поговорить по-мужски» у магазина, приятели не стали отказываться от приглашения, тем более, что именно туда и направлялись. Горожанин нагнал их около торговой точки и без лишних слов выстрелил в лоб младшему из компании.

Сходен у этих историй лишь финал - пострадавшего доставили в нижнетагильскую ЦГБ-1 с предварительным диагнозом проникающее огнестрельное ранение в области лба. Стрелок задержан нарядом ППСП.