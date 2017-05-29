Эвакуации не было: пожарные машины с включенными мигалками приезжали к торговому центру «Мегамарт» в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)

Инцидент произошел под вечер, около 19 часов. К зданию торгового центра с сиренам и включенными мигалками подъехали две пожарные машины, чуть позже приехала автолестница и сотрудники полиции. Как сообщили журналисту TagilCity.ru сами пожарные, причиной их вызова стало задымление в шахте лифта. А продавцы, работающие в торговых точках на первом этаже центра, рассказали, что несмотря на на переполох, посетителей никто не стал просить срочно покинуть здание.

Тут у нас дымом со стороны лифта пахло. Мы думали, сейчас всех на улицу попросят, но этого не произошло рассказали они журналисту TagilCity.ru.

Если взглянуть на фотографии, можно понять, что причиной появления дыма стало загорание бумажного мусора, который потом потух сам по себе.

Главный вопрос, который появился у редакции TagilCity.ru: должна ли тогда была проводиться эвакуация людей? Ведь незначительное на первый взгляд загорание легко может перерасти в серьёзное ЧП. Другой вопрос, который интересовал редакцию: как часто должна очищаться от мусора шахта лифта?

В противопожарной службе Нижнего Тагила дали ответ на первый вопрос:

В соответствии с пунктом 71 Б противопожарного режима РФ, при обнаружении пожара или признаков пожара в здании (таких как задымление, запах гари, повышение температуры), необходимо принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара сообщили в отделе надзорной деятельности.

Кроме того, журналисту сообщили, что в случае возникновения задымления должна сработать пожарная сигнализация, а в здании автоматически прозвинит сигнал о пожаре и начале эвакуации. Если факт задымления был, а сигнализация не сработала, это может говорить о том, что она в тот момент была неисправна или отключена. Периодичность же очистки шахт лифтов от мусора нормативными документами по пожарной безопасности не регламентируется.

Последнее подтвердили в том числе в компании «Тагиллифт НТ». Журналисту рассказали, что чаще всего мусор из шахты лифта убирают во время техобслуживания:

Вообще, нет чётких норм периодичности уборки мусора из шахты лифта. Во время техобслуживания лифта механик должен убирать мусор. Или администрация торгового центра должна была обратиться к клининговой компании. Это зависит от того, как составлен договор на обслуживание лифта. Как бы то ни было, ответственность за чистоту лежит на администрации торгового центра рассказали журналисту.

Некоторые посетители торгового центра в тот день видели стоящие перед входом пожарные машины и слышали о задымлении, однако покинуть торговый центр решили немногие. Они посчитали, что непосредственной опасности нет, и в итоге оказались правы. Однако чтобы не стать участником возможной трагедии, редакция TagilCity.ru рекомендует в подобных случаях выходить на улицу.