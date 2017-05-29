Водитель Land Rover совершил наезд на пьяного пешехода в центре Нижнего Тагила
29 мая 2017, 13:30Происшествия
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В Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием пешехода: мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, попал под колеса внедорожника.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ночью 28 мая, в 00:30, в центре Нижнего Тагила произошло ДТП. На улице Циолковского 27-летний водитель Land Rover допустил наезд на пешехода. 34-летний мужчина переходил дорогу в неустановленном месте.
Пешеход был пьян. В результате ДТП он получил травму – разрыв связок коленного сустава. После оказания медицинской помощи пострадавший был отправлен домой для продолжения амбулаторного лечения, об этом сообщает отделение пропаганды ОГИБДД Нижнего Тагила.
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