Отнял телефон и 15 тыс. руб: 19-летний тагильчанин подозревается в совершении разбоя

Как рассказал потерпевший, он с приятелем через соцсети познакомился с двумя девушками. Договорившись о встрече, мужчины приехали в гости к девушкам в квартиру на Вагонке. Они общались за распитием спиртного, когда к компании присоединился молодой человек, как оказалось — брат одной из девушек.

Парень обвинил потерпевшего в оскорблении сестры и силой отобрал мобильный телефон. Также подозреваемый потребовал денежной компенсации и, угрожая ножом, заставил мужчину ехать к банкомату и снимать деньги.

В ходе следственных мероприятий сыщики установили, что квартира находится на улице Калинина. Там же был задержан подозреваемый, у которого при досмотре нашли похищенный мобильный телефон, часть денег и нож. Как оказалось, парень уже был дважды судим за имущественные преступления.

По факту происшествия заведено уголовное дело по статье УК РФ «Разбой, совершенный с применением оружия». Сейчас подозреваемый находится под домашним арестом, сообщает пресс-группа МУ МВД РФ «Нижнетагильское».