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Отнял телефон и 15 тыс. руб: 19-летний тагильчанин подозревается в совершении разбоя
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Отнял телефон и 15 тыс. руб: 19-летний тагильчанин подозревается в совершении разбоя

29 мая, 21:00Происшествия
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