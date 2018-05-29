Пиарщица Валентина Гофенберг фигурирует в новых уголовных делах полиции Алапаевска
Екатеринбургская пиарщица Валентина Гофенберг стала участницей трех новых уголовных дел, которые заведены полицией Алапаевска.
Заявления поступили от предпринимателя Александра Нацмова, жены начальника местной полиции Юлии Кузнецовой и депутата Сергея Подкорытова.
Как пишет URA.RU, заявления в полицию были поданы после обвинений в телеграм-канале «ОйВсе», который связывают с Валентиной Гофенберг. Так, Наумов был обвинен в торговле суррогатным спиртом, а Кузнецова — в организации детской проституции в городе.
Уголовные дела являются бесфигурантными. Валентина Гофенберг проходит по всем делам как свидетель, так как полиция не может доказать связь пиарщицы с каналом «ОйВсе».
По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, для представителей МВД в работе на стадии предварительного расследования любого дела главное — не протрубить во всеуслышание о начале разбирательства, а довести дело до логического завершения. Именно по этой причине полиция пока воздерживается от комментариев.
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