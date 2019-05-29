На Урале за платную перевозку детей осудили несовершеннолетнего лодочника и его мать

Мать с сыном признаны виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По информации прокуратуры, обвиняемая не имела лицензии для перевозки пассажиров, но организовывала вместе со своим несовершеннолетним сыном платные экскурсии по акватории Краснотурьинского городского пруда на моторной лодке. В одну из экскурсий лодка под управлением несовершеннолетнего столкнулась с другой лодкой. В результате пассажиры получили травмы. Также были нарушены большинство требований безопасности: не было аптечки и спасательных средств.