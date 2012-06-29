Ночная авария на Вагонке: в итоге перелом шейного отдела позвоночника

Осостоянии водителя ничего не сообщается, однако серьезно пострадала пассажир,женщина 1981 года рождения. На данный момент она госпитализирована в Центральнуюгородскую больницу №1 с диагнозом: перелом шейного отдела позвоночника, закрытаячерепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана лобнойобласти.