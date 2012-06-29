Ночная авария на Вагонке: в итоге перелом шейного отдела позвоночника
29 июня 2012, 12:05Происшествия
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Как передает пресс-служба Отделения пропаганды ОГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское», в ночь с 28 июня на 29 июня недалеко от дома №40 по улице Окунева водитель автомобиля «Дэу-Нексия», мужчина 1985 года рождения, въехал в ограждение.
Осостоянии водителя ничего не сообщается, однако серьезно пострадала пассажир,женщина 1981 года рождения. На данный момент она госпитализирована в Центральнуюгородскую больницу №1 с диагнозом: перелом шейного отдела позвоночника, закрытаячерепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана лобнойобласти.
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