Пенсионерка погибла, пытаясь пересечь железнодорожные пути перед электропоездом в Екатеринбурге
29 июня 2016, 12:15Происшествия
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По данным Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета России, трагедия произошла 24 июня на отрезке железнодорожных путей, пролегающих между станциями «Екатеринбург - Пассажирский» и «Екатеринбург - Сортировочный».
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
60-летняя женщина пересекала железнодорожные пути в неположенном месте перед близко идущим электропоездом. Завершить переход пенсионерке не удалось: она оказалась под колесами электрички, следовавшей по маршруту «Нижний Тагил - Екатеринбург». В результате наезда электропоезда, женщина получила тяжелые повреждения и скончалась на месте происшествия.
Тело погибшей было передано медицинским экспертам, которые установят точную причину смерти. Сотрудниками следственного комитета ведется проверка на месте трагедии с целью установления причин и обстоятельств происшествия.
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