Пенсионерка погибла, пытаясь пересечь железнодорожные пути перед электропоездом в Екатеринбурге

60-летняя женщина пересекала железнодорожные пути в неположенном месте перед близко идущим электропоездом. Завершить переход пенсионерке не удалось: она оказалась под колесами электрички, следовавшей по маршруту «Нижний Тагил - Екатеринбург». В результате наезда электропоезда, женщина получила тяжелые повреждения и скончалась на месте происшествия.