Провод под высоким напряжением упал на въезде в Верхнюю Пышму: от короткого замыкания случился пожар
29 июня 2016, 10:35Происшествия
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По информации издания E1.RU, инцидент произошел ранним утром 29 июня. Провод линии электропередачи под высоким напряжением упал на Екатеринбургскую кольцевую автодорогу неподалеку от развязки в сторону Верхней Пышмы.
Очевидцы аварии утверждают, что в результате обрыва провода произошло короткое замыкание, которое привело к возгоранию сухой травы рядом с одним из домов, расположенных по улице Космонавтов. Огонь быстро распространился на надворные постройки рядом с жилищем. Благодаря оперативным действиям пожарных, возгорание было ликвидировано до того, как пожар распространился на жилой дом.
В текущее время на месте обрыва провода работают сотрудники ГИБДД и энергетики. Автомобильное движение по данному участку дороги не осложнено, но пешеходов к месту обрыва не допускают – может убить током.
Известно, что причиной падения электропровода стал манипулятор, водитель которого в данный момент разыскивается.
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