Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Провод под высоким напряжением упал на въезде в Верхнюю Пышму: от короткого замыкания случился пожар
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Провод под высоким напряжением упал на въезде в Верхнюю Пышму: от короткого замыкания случился пожар

29 июня 2016, 10:35Происшествия
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»