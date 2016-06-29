Провод под высоким напряжением упал на въезде в Верхнюю Пышму: от короткого замыкания случился пожар

Очевидцы аварии утверждают, что в результате обрыва провода произошло короткое замыкание, которое привело к возгоранию сухой травы рядом с одним из домов, расположенных по улице Космонавтов. Огонь быстро распространился на надворные постройки рядом с жилищем. Благодаря оперативным действиям пожарных, возгорание было ликвидировано до того, как пожар распространился на жилой дом.