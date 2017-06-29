10 газовых баллонов успели вынести спасатели во время крупного пожара под Екатеринбургом: горели магазин и хозпостройки

В 19:40 28 июня на пульт диспетчера экстренной службы уральской столицы поступило сообщение о пожаре: горели магазин и склады. На месте ЧП возникла угроза взрыва газовых баллонов, находившихся в хозпостройках.

Спасателям пришлось направить на ликвидацию пожара 47 огнеборцев и 13 машин спецтехники. Огонь локализовали в течение 1,5 часов. Магазин удалось спасти: обгорела только кровля крыши.

Предотвратив взрыв газа, пожарные сумели вынести из складов 10 газовых баллонов.

Площадь распространения огня составила 500 кв. м. Полностью потушить пожар удалось к 00:30 29 июня, об этом сообщает «Уралинформбюро».