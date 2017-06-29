10 газовых баллонов успели вынести спасатели во время крупного пожара под Екатеринбургом: горели магазин и хозпостройки
29 июня 2017, 11:15Происшествия
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На окраине Екатеринбурга, в поселке Шабровский, произошел крупный пожар. Во время тушения пожарные вынесли 10 баллонов с газом, предотвратив их взрыв.
Сюжеты: Екатеринбург
В 19:40 28 июня на пульт диспетчера экстренной службы уральской столицы поступило сообщение о пожаре: горели магазин и склады. На месте ЧП возникла угроза взрыва газовых баллонов, находившихся в хозпостройках.
Спасателям пришлось направить на ликвидацию пожара 47 огнеборцев и 13 машин спецтехники. Огонь локализовали в течение 1,5 часов. Магазин удалось спасти: обгорела только кровля крыши.
Видео: СОВА
Предотвратив взрыв газа, пожарные сумели вынести из складов 10 газовых баллонов.
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Площадь распространения огня составила 500 кв. м. Полностью потушить пожар удалось к 00:30 29 июня, об этом сообщает «Уралинформбюро».
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Фото: Е1.RU
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