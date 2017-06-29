11-летняя екатеринбурженка получила ожоги из-за самопроизвольного возгорания смартфона

По предварительной информации, у ребенка в руках самопроизвольно загорелся смартфон. В рамках проверочных мероприятий установят все обстоятельства ЧП, характер полученных травм, степень вреда здоровью. Также будут опрошены свидетели и сотрудники салона связи, где был куплен телефон.