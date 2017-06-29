11-летняя екатеринбурженка получила ожоги из-за самопроизвольного возгорания смартфона
29 июня 2017, 09:10Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Следователями Екатеринбурга начата проверка по факту получения 11-летней девочкой термических ожогов.
Сюжеты: Екатеринбург
По предварительной информации, у ребенка в руках самопроизвольно загорелся смартфон. В рамках проверочных мероприятий установят все обстоятельства ЧП, характер полученных травм, степень вреда здоровью. Также будут опрошены свидетели и сотрудники салона связи, где был куплен телефон.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей