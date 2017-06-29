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11-летняя екатеринбурженка получила ожоги из-за самопроизвольного возгорания смартфона
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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11-летняя екатеринбурженка получила ожоги из-за самопроизвольного возгорания смартфона

29 июня 2017, 09:10Происшествия
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