Лишенный прав водитель в Новосибирске насмерть сбил пешехода

Как сообщает atas.info, инцидент произошел 29 июня в 1:40 по местному времени. Иномарка Little Ace Noah направлялась в сторону улицы Танковая по автодороге на Богдана Хмельницкого. Автомобилист не успел затормозить перед пешеходом. От полученных травм мужчина, которому на вид около 55 лет, скончался на месте.