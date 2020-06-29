Лишенный прав водитель в Новосибирске насмерть сбил пешехода
Сегодня, 15:29ПроисшествияФото: wikipedia.org
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В Новосибирске ночью водитель сбил пешехода. Пострадавший погиб. Подчеркивается, что у лихача не было прав.
Как сообщает atas.info, инцидент произошел 29 июня в 1:40 по местному времени. Иномарка Little Ace Noah направлялась в сторону улицы Танковая по автодороге на Богдана Хмельницкого. Автомобилист не успел затормозить перед пешеходом. От полученных травм мужчина, которому на вид около 55 лет, скончался на месте.
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