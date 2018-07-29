Рабочий погиб на Надеждинском металлургическом заводе в Серове

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На серовском металлургическом предприятии произошло ЧП — рабочего затянуло в прокатный стан. От полученных повреждений мужчина скончался в больнице. По факту смерти сотрудника прокуратура организовала проверку на предмет соблюдения на предприятии норм охраны труда.
Днем 27 июля на Надеждинском металлургическом заводе во время смены рабочий зацепился одеждой за станок стокопрокатного цеха. Мужчину затянуло в прокатный стан, где он получил тяжелые травмы ребер и внутренних органов. Медики, доставившие пострадавшего в больницу, боролись за его жизнь, но безуспешно.
Как сообщает E1.ru, прокуратура проверит соблюдение норм охраны труда на предприятии, выяснит, имел ли погибший рабочий защитные средства и спецодежду, а также установит ответственных за гибель мужчины на производстве.
По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение. Тело погибшего работника отправлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.
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