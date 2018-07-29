Рабочий погиб на Надеждинском металлургическом заводе в Серове

Днем 27 июля на Надеждинском металлургическом заводе во время смены рабочий зацепился одеждой за станок стокопрокатного цеха. Мужчину затянуло в прокатный стан, где он получил тяжелые травмы ребер и внутренних органов. Медики, доставившие пострадавшего в больницу, боролись за его жизнь, но безуспешно.