63-летний екатеринбуржец попал под троллейбус и впал в кому

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29 августа в Екатеринбурге троллейбус сбил 63-летнего мужчину.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: Е1.ru
Происшествие случилось недалеко от дома №106 на улице Первомайской. Пожилого екатеринбуржца направили в медучреждение. На момент госпитализации он находился в коме.
По предварительным данным, мужчина переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.
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