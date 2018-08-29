Чуть не утопила в ванной: тагильчанка обвиняется в причинение вреда здоровью сына
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В Нижнем Тагиле утверждено обвинительное заключение по уголовному делу против местной жительницы, которая едва не утопила собственного сына.
Сюжеты: Нижний Тагил
Инцидент произошел в январе 2018 года. 29-летняя женщина посадила годовалого сына в ванну с водой и оставила одного без присмотра. Ребенок соскользнул и нахлебался воды. Малыша спас старший брат, который зашел в ванну.
До приезда «скорой помощи» мать и ее родственники пытались реанимировать мальчика. В больнице ребенок долгое время находился в коме.
Женщина полностью признала свою вину. Уголовное дело передано в мировой суд. Тагильчанке грозит штраф до 80 тысяч рублей или тюремный срок до 3 лет, пишет ИА «Все новости».
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