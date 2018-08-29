Чуть не утопила в ванной: тагильчанка обвиняется в причинение вреда здоровью сына

Инцидент произошел в январе 2018 года. 29-летняя женщина посадила годовалого сына в ванну с водой и оставила одного без присмотра. Ребенок соскользнул и нахлебался воды. Малыша спас старший брат, который зашел в ванну.

До приезда «скорой помощи» мать и ее родственники пытались реанимировать мальчика. В больнице ребенок долгое время находился в коме.