Два грузовика столкнулись на Южном подъезде к Нижнему Тагилу

Установлено, что грузовой автомобиль МАЗ столкнулся с другим грузовиком ЗИЛ, следовавшим в попутном направлении. Водитель ЗИЛа с диагнозом: перелом грудного отдела позвоночника и ушиб головы госпитализирован в Демидовскую городскую больницу.

Сотрудники ГИБДД сообщают, что водителем МАЗа является мужчина 1977 года рождения, житель города Верхняя Салда, стаж вождения которого составляет 24 года. В 2018-2019 гг. три раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. На момент аварии был трезв.