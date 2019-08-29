Два грузовика столкнулись на Южном подъезде к Нижнему Тагилу
Сегодня, 17:37ПроисшествияФото: Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
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29 августа в 13.20 на Южном подъезде к Нижнему Тагилу столкнулись два грузовых автомобиля. В результате ДТП пострадал один из водителей, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Установлено, что грузовой автомобиль МАЗ столкнулся с другим грузовиком ЗИЛ, следовавшим в попутном направлении. Водитель ЗИЛа с диагнозом: перелом грудного отдела позвоночника и ушиб головы госпитализирован в Демидовскую городскую больницу.
Сотрудники ГИБДД сообщают, что водителем МАЗа является мужчина 1977 года рождения, житель города Верхняя Салда, стаж вождения которого составляет 24 года. В 2018-2019 гг. три раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. На момент аварии был трезв.
За рулём ЗИЛа был житель Челябинска с водительским стажем 20 лет. В 2019 году за нарушение ПДД не привлекался. У него забор крови на алкоголь проведут в медицинском учреждении.
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