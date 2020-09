Из-за аварии на подстанции в Нижнем Тагиле Гальянка и Горубново остались без света

Многоквартирные дома в районе ГГМ остались без электропитания, сообщили TagilCity.ru местные жители.

В энергосети дозвониться невозможно — всё время занято. В ЕДДС говорят аварийное отключение и больше ничего не сообщают. Управляющая компания также сообщает о какой-то аварии, но подробностей никто не знает, поделился житель Гальянки. В Облкоммунэнерго редакции TagilCity.ru рассказали о причинах отключения. Авария на подстанции в Горбуново на ГГМ. Почти весь район без света, включая частный сектор. Линии хоть и предоставляются нашей организацией, но подстанция принадлежит «МРСК Урала». Они сообщили, что в течение получаса поэтапно начнут подачу электропитания, говорит пресс-служба. Напомним, прошлой осенью часть Выи осталась без света. Причиной послужила авария на линии электропередач.

