В Нижнем Тагиле третьи сутки ищут мать двоих детей

Тагильчанка живёт на Северном посёлке вместе с мужем и двумя детьми. В субботу, 26 октября, около 11 вечера, не взяв сотовый телефон, она ушла из дома и не вернулась. Муж обратился в полицию спустя двое суток, в ночь на 29 октября. По его словам, подобным образом Светлана уходила и раньше.

Также известно, что женщина выходила на связь с кем-то из родных — она сообщила, что находится в селе Петрокаменское. Сейчас полиция проверяет эту информацию.

Приметы пропавшей: рост 170 см, каштановые волосы до плеч. В день пропажи на ней были чёрная удлиненная кожаная куртка с мехом, чёрные кожаные штаны, чёрные высокие сапоги и синяя шапка.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Светланы Поповой, просят позвонить в отдел полиции №17 по телефону 8 (3435) 97-68-02.