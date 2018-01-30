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4-месячный ребенок погиб во время пожара в Алапаевске
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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4-месячный ребенок погиб во время пожара в Алапаевске

30 января, 13:05Происшествия
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