4-месячный ребенок погиб во время пожара в Алапаевске

Двадцатидвухлетняя Анастасия, мама детей, воспитывает малышей одна, и кроме пострадавших в пожаре девочек, у нее есть еще два ребенка. Бабушка малышей утверждает, что на момент возникновения пожара Анастасия находилась в доме, однако приехавшие на место происшествия пожарные опровергают это заявление. По словам соседей, из горящего дома детей вывела старшая дочь. Она же пыталась достать из кроватки свою 4-х месячную сестренку, но сделать это у девочки не получилось. Позже один из соседей смог попасть в дом и забрал ребенка из кроватки, но девочка на тот момент уже была мертва.