4-месячный ребенок погиб во время пожара в Алапаевске
28 января в Алапаевске начался пожар, унесший жизнь 4х-месячной девочки. Мама девочки и трехлетняя сестра погибшей в тяжелом состоянии доставлены в ожоговый центр Екатеринбурга.
Около 18.00 в частном жилом доме, где жили потерпевшие, начался пожар. Огнем уничтожены кровля, домашнее имущество, повреждены стены, сгорел сарай и дровяник, общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Возможной причиной пожара дознаватели называют растопленную печь.
Двадцатидвухлетняя Анастасия, мама детей, воспитывает малышей одна, и кроме пострадавших в пожаре девочек, у нее есть еще два ребенка. Бабушка малышей утверждает, что на момент возникновения пожара Анастасия находилась в доме, однако приехавшие на место происшествия пожарные опровергают это заявление. По словам соседей, из горящего дома детей вывела старшая дочь. Она же пыталась достать из кроватки свою 4-х месячную сестренку, но сделать это у девочки не получилось. Позже один из соседей смог попасть в дом и забрал ребенка из кроватки, но девочка на тот момент уже была мертва.
Двое детей, не получивших ожоги, сейчас находятся в реабилитационном центре Екатеринбурга. Как пишет портал Е1, следственный комитет пока не прокомментировал это происшествие.
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