Визит к родителям закончился для братьев поножовщиной
30 марта 2012, 11:26Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле в результате пьянки в родительском доме один из братьев пырнул ножом второго. Пострадавший в реанимации.
Сотрудники уголовного розыска 16 отдела полиции задержали 41-летнего мужчину, подозревая его в причинении ножевого ранения своему младшему брату. Информация о происшествии в одном из частных домов по улице Декабристов поступила из 2-ой городской больницы, куда был доставлен 31-летний мужчина. Полицейским удалось изъять орудие преступления – кухонный нож. По факту ранения возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ – Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей