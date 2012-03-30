Визит к родителям закончился для братьев поножовщиной

Сотрудники уголовного розыска 16 отдела полиции задержали 41-летнего мужчину, подозревая его в причинении ножевого ранения своему младшему брату. Информация о происшествии в одном из частных домов по улице Декабристов поступила из 2-ой городской больницы, куда был доставлен 31-летний мужчина. Полицейским удалось изъять орудие преступления – кухонный нож. По факту ранения возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ – Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.