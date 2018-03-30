ДТП на рельсах: в Нижнем Тагиле девушка-водитель не пропустила трамвай (ФОТО)
30 марта, 21:20Происшествия
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29 марта в Дзержинском районе рядом с остановкой «Поликлиники» произошло ДТП. Девушка на ВАЗ-2144 не пропустила трамвай.
Сюжеты: Нижний Тагил
В результате аварии движение трамваев было остановлено. Продолжительность простоя могла быть меньше, однако водитель ВАЗа не согласилась на составление акта, а предпочла дожидаться сотрудников ГИБДД.
Начальник УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Юрий Демин напоминает, что в случае мелкого ДТП его участникам следует воспользоваться европротоколом, а не дожидаться сотрудников ГАИ. Иначе за создание помех для движения виновника ждет штраф.
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Фото: Тагильский Трамвай
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