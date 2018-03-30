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ДТП на рельсах: в Нижнем Тагиле девушка-водитель не пропустила трамвай (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ДТП на рельсах: в Нижнем Тагиле девушка-водитель не пропустила трамвай (ФОТО)

30 марта, 21:20Происшествия
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