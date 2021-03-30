«Гейзер высотой с три этажа»: в Екатеринбурге из-за аварии затопило улицу на Уралмаше

Вечером 29 на Уралмаше на улице Стахановская в Екатеринбурге произошла коммунальная авария.
У нас тут «гейзер» бьет из-под земли высотой с третий этаж. Затопило всю улицу и тротуары, рассказали E1 местные жители.
По их словам, в одном из домов затопило подвал, а на дороге в некоторых местах начал разрушаться асфальт. Также затоплены несколько дворов, люди не могут пройти.
В «Водоканале» сообщили что специалисты устраняют аварию, на место выехала аварийная бригада.
Напомним, 27 марта из-за гидроудара жители поселка Уралец остались без холодной воды. Трубу прорвало из-за того, что тушившие барак пожарные резко выкачали воду из гидрантов.