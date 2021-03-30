«Гейзер высотой с три этажа»: в Екатеринбурге из-за аварии затопило улицу на Уралмаше

«Гейзер высотой с три этажа»: в Екатеринбурге из-за аварии затопило улицу на Уралмаше
Сегодня, 08:41ПроисшествияФото: скриншот видео Е1
Фонтан высотой в три этажа бил из-под земли в Екатеринбурге из-за коммунальной аварии.

Вечером 29 на Уралмаше на улице Стахановская в Екатеринбурге произошла коммунальная авария.

У нас тут «гейзер» бьет из-под земли высотой с третий этаж. Затопило всю улицу и тротуары, рассказали E1 местные жители.

По их словам, в одном из домов затопило подвал, а на дороге в некоторых местах начал разрушаться асфальт. Также затоплены несколько дворов, люди не могут пройти.

В «Водоканале» сообщили что специалисты устраняют аварию, на место выехала аварийная бригада.

Напомним, 27 марта из-за гидроудара жители поселка Уралец остались без холодной воды. Трубу прорвало из-за того, что тушившие барак пожарные резко выкачали воду из гидрантов.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
потопУралмашкоммунальная аварияЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы