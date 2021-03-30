Латвийский банк судится за отель в центре Екатеринбурга

Латвийский банк судится за отель в центре Екатеринбурга
Сегодня, 13:32ПроисшествияФото: 2gis.ru
Латвийский банк Norvik судится за отель Four Elements в Екатеринбурге.

В сеть отелей включены гостиницы в Екатеринбурге, Перми и Кирове. В руководстве второй раз за год меняются владельцы, пишет E1.

Four Elements находится под судебными тяжбами из-за долгов. Банк из Латвии прекратил работу в 2019 году, а в 2020 году подал иск на экс-владельцев с требованием признать в качестве залога по кредиту здания отелей.

В общей сложности исковые требования выдвинуты на сумму 4,4 миллиарда рублей. Дело будет рассматривать Арбитражный суд Свердловской области.

Юристы заявляют, что для погашения долгов здания отелей могут уйти с молотка, чтобы вернуть средства банку.

Отели работали под брендом Hilton, когда латвийский банк выделил 20 миллионов долларов на развитие. Они принадлежали компании, подконтрольной экс-главе Кировской области Никите Белых, который находится в тюрьме из-за взятки.

Бывшие собственники не смогли погасить задолженность и тогда отелями начал управлять сам банк. Покупатель не был найден и было принято решения о создании нового бренда Four Elements.

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