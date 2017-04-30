Мужчина в Пышминском районе перевернулся на мотоцикле и погиб от неизвестной травмы (ФОТО)
30 апреля 2017, 10:00Происшествия
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29 апреля ранним утром произошло ДТП в Пышминском районе – водитель мотоцикла не справился с управлением и перевернулся.
На данный момент установлением всех обстоятельств инцидента занимаются сотрудники ГИБДД. Известно, что водитель мотоцикла «ИЖ Планета» не смог справиться с ТС и перевернулся. Мотоциклист погиб на месте.
Как сообщается на официальном сайте МВД Свердловской области, видимых следов травмирования на теле погибшего не обнаружено. Причину смерти мужчины установит экспертиза.
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