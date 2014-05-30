Погорельцы дома по проспекту Мира до сих пор без света: где обещанная тагильчанам помощь?

В тот же день на месте побывал Глава города и глава Администрации Ленинского района, взявший ситуацию на контроль. Однако накануне в редакцию TagilCity.ru обратились сами жильцы дома, рассказавшие о том, что прошло уже более 10 дней, а никакой помощи людям оказано не было.

Администрация Ленинского района обещала в первые два дня помочь нам в решении проблем после пожара. Но прошло уже 10 дней, эффекта никакого, только начали восстанавливать кровлю, и то с нарушениями. Кто будет возмещать ущерб, неизвестно. Хотя нам сказали, что будет собрание жильцов. Оно было 29 мая по инициативе администрации, но представители администрации так и не появились. Сейчас так получается, что жильцы дома брошены на произвол судьбы. Некоторые жильцы проживают в своих квартирах без электричества в затопленных квартирах, где влажно и холодно, вещи у большинства пропали. А у кого-то – дети маленькие. Что нам теперь делать, никто не знает. Жильцы просто находятся в отчаянии сообщает пользователь Евгений.

Сегодня в администрации города прошло аппаратное совещание, на котором коснулись и этой проблемы. Вчера на месте с осмотром побывал Сергей Носов и Геннадий Мальцев, однако встреча с жильцами не произошла.

Сергей Носов был возмущен, когда узнал, что жильцы буквально брошены на произвол судьбы, оставшись без тепла и света. Интересно, но эта информация Главе предоставлена не была. Сейчас ситуация будет и под его контролем в том числе. Сергей Носов готов встретиться с жителями лично.