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Погорельцы дома по проспекту Мира до сих пор без света: где обещанная тагильчанам помощь?
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Погорельцы дома по проспекту Мира до сих пор без света: где обещанная тагильчанам помощь?

30 мая 2014, 11:05Происшествия
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