В Нижнем Тагиле пожар: горит здание на Фестивальной (ФОТО)

В настоящее время там работает 7 единиц специализированной техники, дежурят службы. По словам очевидцев, всё очень плохо. Дым видно даже с Вагонки и, конечно, из центра.

Сейчас выезд с Вагонки затруднен: образовалась пробка на улице Фестивальная. Сотрудники ГАИ разворачивают всех водителей на Индустриальную.

Причины произошедшего еще только предстоит выяснить. В пресс-службе МВД сообщили, что информация о пожаре из дежурной части в МВД поступила в 9:37. На место были направлены - следственно-оперативная группы отдела полиции №18, участковые уполномоченные и сотрудники полиции для охраны общественного порядка. Кроме того, дежурило 3 экипажа ГИБДД для обеспечения доступа специализированной техники до места возгорания и для контроля дорожного движения.

Органы внутренних дел совместно с МЧС отрабатывают несколько версий пожара, в том числе, связанную с поджогом. По итогам начавшейся проверки полиция примет процессуальное решение.

Фотографии с места происшествия предоставил пользователь Алексей: