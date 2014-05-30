В Нижнем Тагиле пожар в мебельном магазине локализован на площади 1000 кв.метров (ФОТО)

На место происшествия изначально выехали 8 единиц техники, 34 человека личного состава Нижнетагильского гарнизона пожарной охраны. Изначально предположили, что площадь пожара составляла 150 кв.метров. Однако, по последним данным, к 9 утра пожар локализовали на площади 1000 кв.метров. В итоге на месте работали 9 единиц техники, 37 человек личного состава.

Причины пожара устанавливаются.

Комментарий МВД Нижнего Тагила:

Для обеспечения общественного порядка и недопущения паники, нарушения движения транспорта на месте происшествия работали более 20 сотрудников нижнетагильской полиции из подразделений вневедомственной охраны, ГИБДД, службы участковых уполномоченных. Несмотря на то, что с огнем огнеборцы справились оперативно, проливка здания продолжается с целью не допустить возгорание изнутри.

Органы внутренних дел совместно с МЧС отрабатывают несколько версий пожара, в том числе, связанную с поджогом. По итогам начавшейся проверки полиция примет процессуальное решение.

Фото из паблика «Типичный тагильчанин»

Фото Татьяны Зеленской из паблика «Типичный тагильчанин»