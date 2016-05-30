Тагильчанин приговорен к пожизненному лишению свободы за то, что вместе с товарищем убил 3-х человек

Жестокая расправа произошла ночью 22 февраля 2015 года. До данным следствия, подсудимые Кошелев и Смирнягин пришли в гости к своим товарищам в квартиру по улице Радиальная. Вместе с Дмитрием Усовым и Алексеем Зыковым они начали пить алкогольные напитки. При этом в одной из комнат находился пожилой родственник Зыкова.

Во время застолья между Кошелевым и Усовым произошел пьяный конфликт. Началась драка: двое подсудимых стали избивать Усова руками и ногами, а после скинули на него большой шкаф, который стоял в комнате. Далее в ход пошла чугунная сковорода – Кошелев забил ею своего оппонента до смерти, нанеся более 15-ти ударов по голове.

Убив одного собутыльника, преступники начали избивать второго товарища - Алексея Зыкова, который являлся свидетелем случившегося. Кошелев и Смирнягин наносили телесные повреждения ногами и той же чугунной сковородкой, пока мужчина не скончался.

Расправившись со второй жертвой, бессердечные убийцы решили сжечь заживо другого свидетеля - родственника Зыкова Владимира Ивановича. Пожилой человек имел проблемы со здоровьем и с трудом передвигался. Кроме того, убийцы рассчитывали, что огонь уничтожит все следы преступления. В присутствии пенсионера, находящегося в сознании, они подожгли шторы и обои, после чего сбежали из квартиры. Владимир Зыков не смог самостоятельно выбраться из полыхающего помещения – он заживо сгорел в своей кровати.

Пресс-служба областной прокуратуры сообщает, что суд приговорил Алексея Смирнягина к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. А его сообщнику Сергею Кошелеву предстоит отсидеть в тюрьме 21 год.