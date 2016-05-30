В Березовском под колесами внедорожника оказалась школьница, а в Кушве нетрезвый водитель насмерть сбил мальчика

Вечером 28 мая 7-летний житель Кушвы катался на велосипеде по проселочной дороге. Примерно в 8 часов мальчика сбил водитель Hyundai Tucson. Наезд оказался смертельным для маленького ребенка – мальчик погиб до приезда врачей. По словам инспекторов, виновник трагедии – 40-летний мужчина был пьяным.

А сегодня в Березовском на перекрестке переулка Пушкина и улицы Кирова 12-летнюю девочку сбила женщина-водитель KIA Sportage. Из-за прошедшей грозы светофоры в этом месте не работали. По данным ГИБДД, две юные велосипедистки убедились, что левый поток автомобилей остановился, и начали переходить дорогу.

Одна школьница успела перейти проезжую часть, а на вторую наехал внедорожник, который двигался с правой стороны.

С ушибом грудной клетки и рваной раной лица пострадавшую девочку госпитализировали.

Инспекторы напоминают водителям, что в летние месяцы необходимо быть особенно бдительными. В это время сотни школьников катаются по улицам на двухколесном транспорте.