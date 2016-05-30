В Нижнем Тагиле на улице Серова автомобиль вылетел на обочину и врезался в забор (ФОТО)

Женщина 1973 года рождения за рулем автомобиля Renault Fluence следовала по улице Серова со стороны улицы Циолковского в сторону улицы Красноармейская. У дома №68 она допустила столкновение с автомобилем Hyundai Sonata, который ехал прямо во встречном направлении. Им управлял мужчина 1992 года рождения.

В результате ДТП мужчина получил травму — сотрясение головного мозга. Позже он был отпущен домой, -- рассказали журналисту TagiCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Происшествие случилось под вечер, в 18:35. Вдоль забора, окружающего стройку, часто ходят пешеходы. По счастливому стечению обстоятельств, в момент ДТП там никого не было и пострадавших среди пешеходов нет. Стоит заметить, что забор был поврежден ещё неделю назад и вчерашнее ДТП не сильно изменило его внешний вид.