Тренер из Екатеринбурга Никита Мальцев задержан по подозрению в похищении и убийстве

Утром 30 мая оперуполномоченные задержали тренера рукопашного боя по подозрению в похищении человека и убийстве, совершенном в октябре 2017 года.

Сопричастные лица по этому делу уже находятся в следственном изоляторе г. Екатеринбурга с начала 2018 года. Ими являются учредитель школы бокса «Атлант» Алексей Дубовой и Андрей Овчинников, известный в узких кругах по кличке Овчина. Мера пресечения для Никиты Мальцева будет объявлена в ближайшее время.

Как информируют «Вечерние ведомости», пресс-службы СУ СКР по Свердловской области и регионального полицейского главного управления МВД г. Екатеринбург от заявлений по данному задержанию отказались.

В Железнодорожном районном суде уже рассматривается дело о взяточничестве, в котором Никита Мальцев является обвиняемым. В результате расследования стало известно, что данное преступление тренер совершил при участии бывшего полицейского Сергея Кондрашина.

Также Никита Мальцев получил известность как сподвижник клуба единоборств «Храбр», члены которого были задействованы в драке на Депутатской улице г. Екатеринбурга в сентябре 2016 года.